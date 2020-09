Psíquico se conecta con José José: Envía advertencia a su esposa Sara y a José Joel

También tiene un mensaje muy especial para sus seguidores

Rob Cissna el famosos psíquico que trabaja con el FBI, se conectó con José José en el primer aniversario de su muerte y ‘El Príncipe de la Canción’, le envió un mensaje a sus hijos, a sus fans y una fuerte advertencia a su viuda Sara y su hijo mayor, José Joel.

“Son muchas las celebraciones que hoy José José puede ver. Le encanta que le enciendan las velas. Lo hace descansar saber que tanta gente todavía lo ama”, nos dice el doctor Rob, como se lo conoce al psíquico, en el comienzo de su conexión con el querido cantante.

Sin embargo, dice que aun José José no puede descansar en paz por las peleas en su familia:

“Ve tanta destrucción en su familia… Le entristece mucho que no puedan llevarse bien ahora que él se ha ido. No podían llevarse bien cuando él estaba vivo tampoco. Está triste porque el dinero está destruyendo a su familia. Cada uno de ellos era importante para él”, prosigue el psíquico.

Según Cissna los celos entre sus hijos fue algo que lo atormentaba también en vida pues asegura que el cantante le dice que trató de hacerlos felices a los tres, pero que ninguno lo entendió excepto Sarita, su hija menor.

“Marysol siempre fue un problema porque amaba más a José Joel y se sentía más culpable por él. Ahora dice que arruinó al hijo dándole mucho. Está sufriendo porque necesita encontrar la manera de ganar dinero. Pronto se enfrentará a problemas legales si no deja de beber”, dice Rob sobre José Joel.

En un momento de la coexión, Cissna hace silencio y retoma la conversación asegurando que será la voz de José José la que envíe los siguientes dos mensajes:

A sus hijos: “Detengan la pelea. Lleven a la familia a la paz. No más peleas. Junten mis cenizas y déjenme estar en paz”.

A su viuda, Sara: “Se justa con mis hijos, no sea codiciosa. Hay más que suficiente para compartir. Realmente nunca me amaste. Veo eso ahora. La única persona a la que estás engañando ahora eres a ti misma. Dios lo ve todo. No es demasiado tarde para compensar lo que ha hecho“.

¿Quién es el doctor Ron Cissna? Es un psíquico que vive en un pueblo cerca de Orlando, Florida, llamado Casadagga. En dicho lugar solo habita una comunidad de medium y psíquicos al rededor de un hotel, donde se asegura que se siente la presencia de espíritus.

El doctor Rob se hizo muy famoso en el 2008 cuando participaba del show de radio, ‘Zona Cero’, que conducía Javier Ceriani en Miami, y conectaba a los famosos con los espíritus de sus muertos. Según su historial, el FBI lo contrata para que los ayude a investigar asesinatos de difícil investigación, lo mismo que la familia Reagan cuando estaban en la Casa Blanca.