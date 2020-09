Trump hace enfurecer a la gente común que paga más en impuestos que los $750 del presidente

La representante Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York) tuiteó el domingo que los indocumentados pagan más impuestos que el presidente Donald Trump, tras revelarse que el mandatario pagó solamente $750 dólares en 2016 y 2017, además de no pagar un dólar durante 10 años.

En redes sociales, decenas de personas, gente común, está compartiendo cuánto paga en impuestos y todos desembolsan mucho más que el mandatario, a pesar de que ganan mucho menos dinero.

Cabe recordar que el presidente enfureció por las revelaciones de The New York Times.

El dreamer Rodrigo Pimentel dijo que pagó más de $1,500 dólares en impuestos durante un cuatrimestre en 2019.

“Como inmigrante indocumentado puedo decir que he pagado más impuestos que el Presidente”, escribió.

As an undocumented immigrant, I can now say that I've paid more in taxes than the President. According to NYT, @realDonaldTrump paid only "$750 in federal income taxes the year he won the presidency."

Meanwhile, I paid $1,559.85 in *quarterly taxes* for Q4 '19.#TrumpTaxReturns pic.twitter.com/6D3m9qPhK0

— Rodrigo P. Pimentel (@rdrigopimentel) September 27, 2020