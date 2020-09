Una miseria: la “Chilindrina” reveló que cobraba 7.10 dólares por cada transmisión de “El Chavo”

María Antonieta de las Nieves también aclaró por qué salió del show

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como la ‘Chilindrina’, reveló al programa Un Nuevo Día cuánto le pagaban en ‘El Chavo del 8’, así como otros detalles oscuros de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, con quien compartió años de trabajo.

“Trabajar para niños es lo menos bien pagado por no decir más mal pagado […] O sea que, si yo gané 1,000 pesos o 1,500 por programa, a mí me daban 150 pesos por cada vez que pasaba», es decir, 7.10 dólares por transmisión.

Y es que, a pesar que ‘El Chavo del 8’ era un programa conocido en muchos países, la televisora era quien recibía el dinero por cada transmisión, mientras que a nosotros nos daban una milésima parte de lo que ganamos cuando hicimos el programa”.

La mexicana también reveló la razón por la que se terminó su participación en la emisión, así como su relación laboral con ‘Chespirito’.

“Dejé el programa porque ‘Chespirito’ ya no quería hacer ‘El Chavo’ y yo no quería cambiar el personaje de la ‘Chilindrina’ por el de ‘Marujita’. Digo, ‘Marujita’ la gente a lo mejor no se daba cuenta o se le hacía simpático el personaje, pero era una prostituta disfrazada“, relató.

