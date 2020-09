Angélica Vale, juez y coach de ‘Mi Cara Me Suena’, dice: “Francisca puede ser la que más me cueste”

"Estoy feliz de la vida... No me lo pudieron poner más bonito"

Feliz y emocionada Angélica Vale deja por unos meses su casa de Los Angeles para mudarse a Miami junto a sus dos hijos… ¿Por qué? Porque, como te contamos, será jueza y también coach de ‘Tu Cara Me Suena’, que comienza este próximo 4 de octubre a las 8/7 PM Centro por la pantalla de Univision.

A días de que comience el reality, y en medio de empacar maletas por tres, hablamos en exclusiva con Angélica, quien no puede, ni quiere, disimular la alegría que siente frente a este nuevo desafío: “Estoy feliz de la vida… No me lo pudieron poner más bonito”.

Aunque Angélica confiesa que en el papel que le dieran hubiera aceptado, ser jueza, pero sobre todo coach es lo que más la emociona. “Los voy a estar ayudando, voy a ser juez y parte, y creo que es la parte que más me gusta, me hubiera costado mucho más trabajo juzgar, me hubiera quedado con ganas de decirle 80 cosas que lo hubieran ayudado antes que hicieran las imitaciones”, no segura.

Uno de los desafíos, sin duda, es estar enseñándoles o corrigiendo a quienes o son sus amigos, o por lo menos sus colegas y ella lo sabe.

“He estado pensando cómo voy a transmitirles todo esto que sé… Con Chantal Andere, que es mi amiga de toda la vida, nos morimos de la risa siempre juntas, yo sé que me va a entender rápido… Me preocupa más por ejemplo El Dasa, no es cierto, no me preocupa porque la mayoría de los cantantes saben imitar. Yo creo que le voy a ir por ahí, les voy a pedir que me imiten a alguien que les guste…

Creo que ahí Francisca puede ser la que más me cueste trabajo, en cuestión vocal, porque no se hasta dónde vaya a entender porque no es cantante, el sube el tono, baja el tono. Para mí es como muy normal, y luego cuando digo esas cosas mi marido me dice: ‘¿qué es eso?’… Voy a tratar de ser lo más clara posible, pero se que en cuestión chispa, y en cuestión ángel Francisca se los puede llevar a todos… Lo que si les voy a pedir es que estudien mucho el video y que memoricen”.

Ahora, si corregir a sus colegas es un desafío, mucho más es el hecho de que luego los tenga que juzgar y lo sabe por eso antes de responder se agarra la cabeza:

“El juzgar va a ser lo peor, porque como está diseñado a que a fuerzas le tienes que dar puntuaciones bajas, no hay forma de darle puntuaciones altas a todos… Esas puntuaciones bajas me van a doler mucho, porque como soy juez y parte me van a doler lo doble o lo triple que a los fans y a ellos mismos”, dice convencida.

Si bien está pensando mucho en el hecho de que Francisca no canta, siente que eso no va a determinar su participación porque aunque seguirá trabajando en ‘Despierta América’ durante toda la semana, dice que su garra es mayor:

“Está loca (risa), yo tengo programa todos los días a las 6:30 am y la entiendo la levantada a las 4:30 Am todas las mañana. Lo que pasa con Francisca es que el reto que le pongas, es un ejemplo, no se vence a la primera y no se deja, y no saca el dedo del renglón. El que no sea cantante no se si le va a perjudicar, porque con lo persistente que es y lo guerrera, quizás yo deba ser más clara en lo que le diga, pero yo no creo que le vaya nada mal”.

Además de ella divertirse, estar entusiasmada, Angélica considera que la llegada de ‘Tu Cara Me Suena’ en este momento es mucho más que un reality de los domingos:

“Lo que estamos buscando todos es divertirnos, alejarnos del estrés del COVID y por lo menos, los domingo en la noche, sentarnos con la familia, algo que ahora casi no se puede hacer porque el día que yo quiero ver un programa mis hijos no lo quieren ver y viceversa “.

“Tu Cara Me Suena’, estará conducido por Ana Brenda Contreras y Rafael Araneda. Junto a Angélica, estarán de jurado Charytín Goyco, Kany García y Jesús Navarro.

¿Los Participantes a los cuales les hará coach La Vale? Chantal Andere, Gabriel Coronel, El Dasa, Sandra Echeverría, Francisca Lachapel, Melina León, Llane y Pablo Montero.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO: