El mal sexo es motivo suficiente para terminar una relación; eso cree la mayoría de las personas en EEUU

Cuatro de cada 10 nunca han sentido un verdadero orgasmo

Al hablar de una pareja, ni la comunicación, ni la empatía, ni la personalidad, ni el buen espíritu de una persona vale tanto como el desempeño sexual, de acuerdo con la evaluación de la mayoría de las personas en Estados Unidos. El mal sexo es motivo suficiente para terminar una relación, según el 68 por ciento de la población, y de hecho un 30 por ciento ha abandonado a una pareja por esta razón.

Una encuesta realizada por la tienda de juguetes sexuales Lora DiCarlo y la empresa de investigación de mercado OnePoll reveló que prácticamente dos tercios de los habitantes de este país consideran el mal sexo como un factor decisivo para dejar de tener citas con otra persona.

Asombrosamente, el sondeo realizado entre 2,000 estadounidenses arrojó también que cuatro de cada 10 nunca han sentido un verdadero orgasmo. Además, los sujetos sexualmente activos suelen fingir sus orgasmos un 17 por ciento de las veces, lo que significa un promedio de cuatro veces al mes; en el caso de las mujeres, se habla de 39 orgasmos al año. A pesar de estas cifras reveladoras, el 46 por ciento de los encuestados aseguraron que sus parejas nunca han fingido un orgasmo con ellos.

Sin embargo, calladamente hay una conciencia de que algo no está marchando bien en la intimidad, por lo que el 54 por ciento de los participantes quieren mejorar su vida sexual en pareja, pero no saben cómo hacerlo. Otro 50 por ciento también quiere brindar más placer a su significant other, pero tampoco saben por dónde empezar. Y, obviamente, un 47 por ciento manifestó que su pareja no sabe cómo complacerlos entre las sábanas.

“El placer sexual ha sido tan estigmatizado que es difícil para las personas pedir las cosas que realmente encuentran placenteras“, apuntó Lora DiCarlo, fundadora y directora ejecutiva de la empresa de artículos sexuales, que además enfatizó la importancia de la comunicación abierta en pareja no sólo para mejorar los encuentros sexuales, sino para consolidar una relación de confianza y empoderamiento.