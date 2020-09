¿Listo para votar?

Entre las comunidades inmigrantes aun existen dudas y confusión sobre los detalles del proceso electoral

¿Votaste alguna vez en EE.UU.? ¿Piensas votar este año?

A diferencia de otros países en los cuales el voto es obligatorio, en EE.UU. solo un porcentaje de la población elige a sus representantes.

En 2016, alrededor de 138 millones de estaodunidenses acudieron a las urnas a elegir presidente, esto es solamente el 58.1 por ciento de quienes cumplen los requisitos para hacerlo.

Celia Linares, residente de Sun Valley de 48 años y madre de dos hijas, de 11 y 19 años de edad, es una de las personas que nunca han votado en el país, a pesar de haber recibido su ciudadanía estadounidense en 2011.

“No es que no me importe, pero siempre es algo. En 2016 iba a votar por presidente, pero para cuando salí del trabajo y llegué a la iglesia (donde le correspondía votar según su domicilio) la línea era demasiado larga y no me quedé. Otros años nos han llegado papeles en el correo, pero ni yo ni mi esposo hablamos bien inglés. Prefiero no votar, que votar por algo que no entiendo“, confesó la inmigrante de El Salvador, en entrevista con La Opinión.

Los votantes generalmente difieren demográficamente de los no votantes. Según información del Centro Pew de Investigación, en 2016, el 37 por ciento de los votantes tenían una educación superior de por lo menos cuatro años; mientras que solo el 16 por ciento de quienes no votaron tenían un título universitario. El 42 por ciento de los no-votantes fueron personas no blancas sin título universitario. Sólo el 19 por ciento de este grupo demográfico emitió su voto en las elecciones presidenciales pasadas.

Linares indicó que este año sí pensaba votar.

“Deportaron a mi concuñada. Hace años que vivía aquí y ahora ella está en Tijuana y su familia en Los Angeles. Este gobierno no nos quiere a los inmigrantes”, opinó. Linares confesó que nunca había votado por correo pero que este año, tratará de hacerlo de este modo.

“No es fácil votar cuando una es inmigrante“, se quejó la madre, que trabaja limpiando casas desde que llegó a EE.UU. “Todo lo que muestran en la televisión es puro aviso de los políticos, mucho está en inglés y no se entiende. Los políticos siempre nos van a decir que votemos lo que es mejor para ellos. ¿Cómo saber cuál es la verdad y lo que más le conviene a una? Tendría que haber una escuela como a la que van las niñas, pero para inmigrantes que quieren votar“, sugirió.

Grupos menos propensos a votar

La organización California Common Cause y el Centro de Innovación Social de la Universidad de California, Riverside, publicaron en agosto de este año un reporte de recomendaciones para aumentar la participación electoral en California, de grupos tradicionalmente de baja concurrencia a las urnas y de aquellos que este año votarán por primera vez.

Como resultado de la pandemia de COVID-19, el gobernador Gavin Newsom y la Legislatura de California anunciaron que todas las personas registradas para votar recibirán su papeleta por correo. Una vez que eligen los candidatos y las proposiciones, los californianos pueden enviar su voto por correo, depositarlo en un “drop box”, o llevarlo al sitio de votación en persona. Los votantes ni siquiera tienen que esperar hasta el 3 de noviembre. Se abrirán sitios de voto antes de dicha fecha para quienes quieran evitarse largas líneas o no pueden esperar otras cinco semanas para enviar sus opciones.

Todos estos cambios, si bien agilizarán y facilitarán el voto, al mismo tiempo pueden actuar de manera contraproducente entre aquellos grupos que son menos propensos a votar, o aquellas personas que votan por primera vez. El reporte encontró que en estos casos, los nuevos votantes pueden sentirse confundidos y desalentados.

En cuanto a los votantes latinos en particular, el reporte encontró que muchos de ellos no sabían por quiénes estaban votando y en muchos casos decidían “adivinar” en lugar de dejar el espacio en blanco. El informe cita a una de las votantes del grupo de observación que confesó que el lenguaje de las proposiciones era muy complicado para entender con exactitud y que había votado sin tener la información completa, “adivinando”.

Entre las recomendaciones derivadas de la observación de grupos menos propensos a votar, el reporte incluye la importancia de producir materiales traducidos, claros y simples, con imágnes y signos, y a su vez redactados con un lenguaje que resuene en las comunidades que buscan alcanzar. El reporte también recomienda, entre otras cosas, mayor inversión en organizaciones sin fines de lucro que trabajan directamente con la comunidad, asi como en medios en español en los que confíe la comunidad y que puedan actuar como mensajeros creibles.

Información para todos

El condado de Los Angeles cuenta con un sitio informativo en la internet que puede resolver y contestar muchas de tus preguntas e inquietudes.

Desde cómo registrarte, dónde y cuándo, hasta las direcciones de las urnas y “drop boxes” más cercanos a tu domicilio, puedes encontrar esta y otra información en español visitando: https://lavote.net/

Para leer el reporte de UCR- Common Cause, puedes visitar: https://www.commoncause.org/california/wp-content/uploads/sites/29/2020/08/UCR-CSI-CCC-VoteByMail-Aug2020-Report.pdf