Majida Issa luce un body tan sexy, que provoca que Carmen Villalobos la llame “Wonder Woman”

View this post on Instagram

GRACIAS @francisbertrand por cada segundito de cariño, por tu trabajo maravilloso, por tus regalos en un momento como este. Es el inicio de una etapa diferente y lo importante no es el resultado, lo verdaderamente lindo e importante es de quienes estamos rodeados mientras caminamos. GRACIAS por arrancar este 2020 conmigo tan generosamente! PH & STYLING @francisbertrand M&H @makeupartistale @tntagency 🤍🤍 Gracias @labullapr @deisymarroquin 🤍🤍