Con leggings de látex y sostén negro, Jimena Sánchez complace a sus fans y posa con un balón

La sexy conductora por fin se dejó ver fuera de su casa

Durante varios meses Jimena Sánchez permaneció en cuarentena, pero ahora por fin compartió con sus fans -a través de su cuenta de Instagram– imágenes que la muestran junto al mar y ya fuera de su casa.

La sexy conductora de deportes celebró el inicio de la temporada de futbol americano con una foto en la que posó sosteniendo un balón, y modelando un sensual atuendo compuesto por un top y leggings negros de látex.

Jimena también informó a sus seguidores que en octubre estrenará su podcast; en un largo mensaje destacó que “por tiempo, trabajo, miedo y flojera no me atrevía…Pero igual no me quiero quedar con las ganas de hacerlo y mediante el, tener una comunicación más cercana con ustedes, diferente a lo que hago en televisión”.

