“Fue muy sensual”: Mariah Carey relata cómo fue la primera vez que tuvo sexo con Derek Jeter

Hace algunos días, Mariah Carey confesó algo que todo el mundo sospechaba al revelar que la leyenda de los Yankees, Derek Jeter, fue el causante de que la cantante se divorciara del entonces ejecutivo de Sony, Tommy Mottola.

Tras esta declaración, Carey rompió el tabú de hablar sobre su fugaz relación con Jeter y en su nuevo libro “The Meaning of Mariah Carey” habla sobre cómo conoció a Jeter y cómo fue la primera vez que tuvieron sexo.

Carey reveló que conoció a Jeter en una cena en 1997, al inicio no se llevaron bien pero después de compartir experiencias de su vida siendo birraciales, la cantante vio al pelotero como un “Príncipe Azul” y comenzaron a sentir algo por el otro.

Carey's relationship with Derek Jeter wasn't long, but it was important: https://t.co/r6cjk253qv

— TooFab (@TooFab) September 29, 2020