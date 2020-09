La trágica historia de este padre soltero cuya novia murió trágicamente el día de su boda

View this post on Instagram

Participamos juntos de muitas festas. A que você mais gostava era a junina, todas as delícias de esse mês mais frio aqui em São Paulo, mais aconchegante com muitas comidas típicas. Essa época do ano a gente sempre viajava, apesar de você não gostar do frio, queria um momento só nosso… Como era bom. Assim foram os anos que ficamos juntos. Festas juninas foram muitas. Da primeira que eu queria impressionar ganhando os pelúcias do tiro ao alvo. Da última foi nosso chá-bar, chá de cozinha antes do casamento. Você estava com 4 meses. Linda, radiante. Dessa vez não queria impressionar, só ficamos juntos. Separamos o que ganhamos e viajamos nos nossos planos e pensamentos. Afinal não tinha mais dinheiro, mas o que importava, se a gente já tinha tudo, uma nova família. Era muita vontade de fazer com que tudo desse certo. Até hoje os presentes estão na embalagem. Coisas que a gente não entende. 1) 2019; 2) 2016; 3) 2012