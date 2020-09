Trump cede a presiones y pide a grupos extremistas, como Proud Boys, “retirarse”

Tras críticas recibidas por aparentemente alentar a grupos extremistas como Proud Boys, el presidente Donald Trump cambió su postura y les pidió “retirarse”, así como permitir que los cuerpos policiacos hagan su trabajo durante protestas violentas.

“Solo puedo decir que tienen que retirarse y dejar que las fuerzas del orden hagan su trabajo”, expresó el mandatario ante periodistas frente a la Casa Blanca.

After telling the Proud Boys hate group to "stand back and stand by" at the debate, President Trump claims he doesn't know what the group is and says, "I can only say they have to stand down and let law enforcement do their work" https://t.co/H9n7JKbYS7 pic.twitter.com/IEJQ7ymKwf

— CBS News (@CBSNews) September 30, 2020