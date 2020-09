Walmart anuncia un nuevo diseño en sus tiendas y una nueva experiencia de compras para competir con Amazon

Walmart está rediseñando 200 sucursales en todo el país con el objetivo de combinar las experiencias digitales y de tienda de los compradores.

Las tiendas recién renovadas tendrán una señalización más audaz para reflejar y fomentar el uso de aplicaciones, tendrán más quioscos de autoservicio y secciones separadas para juguetes, productos electrónicos y para bebés.

“Hemos tratado de pensar en cómo ayudamos a los clientes a descubrir y obtener inspiración en línea y reflejar en términos de una apariencia completamente nueva de la tienda”, dijo la Directora de Clientes de Walmart, Janey Whiteside en un comunicado.

Se espera que la compañía renueve 200 supercentros para finales del 2020 con nuevas experiencias de señalización, con cajas sin contacto y técnicas inspiradas en los aeropuertos según informó Janey Whiteside, directora de atención al cliente.

El proyecto de remodelación será ampliado a 1,000 tiendas a finales del 2021 en donde también afectará a sucursales pequeñas. El objetivo del rediseño será proporcionar una experiencia “integrada” con la aplicación móvil de la compañía.

Se espera que las tiendas Walmart tendrán letreros más limpios y coloridos y a los pasillos se les serán asignados letras y números para facilitar la navegación y la ubicación de las secciones.

Según la compañía se inspiró en los aeropuertos que son eficientes ya que permiten a grupos de personas navegar fácilmente en grandes espacios mediante diseños inteligentes y una señalización clara.

Today, we’re unveiling a new store look and feel, focusing on a digitally enabled shopping experience. With a sleek design and a layout spotlighting products, the experience features end-to-end digital navigation to guide customers on the shopping journey. https://t.co/HSHvag8NSs pic.twitter.com/b2ADqsxZNq

— Walmart Inc. (@WalmartInc) September 30, 2020