“When We All Vote”: la ropa de Selena Gomez para incentivar el voto

La famosa cantante participa de cara a las próximas elecciones

La cantante Selena Gomez ha vuelto a echar mano de sus habilidades como diseñadora ocasional para animar a sus compatriotas a votar en los próximos comicios presidenciales, los que enfrentarán al actual mandatario Donald Trump y al exvicepresidente Joe Biden el próximo 3 de noviembre.

La intérprete ha unido fuerzas con la marca de ropa Dover Street Market para crear una serie de sudaderas y camisetas que lucirán el emblema ‘When We All Vote‘, el nombre de la fundación a la que irán a parar todos los ingresos que genere la colección. Se trata de una organización sin ánimo de lucro que promueve el derecho de sufragio entre los colectivos más desfavorecidos de la sociedad.

Los mencionados artículos se podrán adquirir, como ha explicado la propia Selena, tanto en la página web de Dover Street Market como en la de la citada asociación durante un tiempo limitado. De este gesto se desprende una nueva muestra de lo mucho que se está implicando Selena Gomez en esta disputada campaña electoral.

Hace solo unos días salía a la luz que la antigua estrella Disney, así como otras celebridades de la talla de Leonardo DiCaprio y John Legend, habían contribuido con sus voces a la narración de una nueva serie documental de Netflix que precisamente ahondaba en la historia electoral estadounidense, sus vínculos con los poderes económicos y, sobre todo, en la importancia del voto para que los ciudadanos recuperen influencia institucional.

“Haced que vuestras voces se escuchen en estas elecciones y ved ‘Whose Vote Counts, Explained’ a partir del 28 de septiembre en Netflix”, escribía la artista en su cuenta de Instagram para promocionar la última iniciativa del gigante del streaming.

Sigue leyendo