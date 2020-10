Aida Cuevas: “Me he ganado el derecho de interpretar a Juan Gabriel”

La cantante mexicana recuerda con respeto al "Divo de Juárez"

Aida Cuevas se siente privilegiada en ser de las pocas cantantes que tiene permitido interpretar los temas de Juan Gabriel, y todo gracias a la amistad que tuvo con ‘El Divo de Juárez’, y porque ha sabido recordarlo con respeto.

“Es muy importante no nada más decir ‘voy a cantar’. Es importante respetar la memoria del maestro, es importante creer en el duelo de la familia, es importante estar cerca y es importante recordarlo no nada más a través de sus canciones, sino de la persona que él fue.

“Así es que creo que este derecho me lo he ganado por como yo también he sido de agradecida y respetuosa con el maestro”.

La cantante mexicana anuncia su primer concierto vía streaming para el 17 de octubre en el Auditorio Nacional y con el que festejará sus 45 años de trayectoria, por lo que recuerda el mayor reto de su carrera.

“Pero yo creo que el reto más fuerte que he tenido es mantenerme hasta el día de hoy vigente.

“No es porque las nuevas generaciones no quieran cantarlo, lo que pasa es que no hay apoyo para la música regional mexicana, la música ranchera desafortunadamente, no es ahora, desde hace muchos años, no tenemos el apoyo de una televisora o de una radio. Es muy importante que como mexicanos, de verdad, concienticemos de que estamos perdiendo nuestra identidad”.

La intérprete de “El Pastor” podría incluir un tema José José en su concierto, haciendo alusión a su aniversario luctuoso este 28 de septiembre.

“Si me da tiempo no me haría algo más feliz que dedicarle algún tema al maestro José José, a quien tuve el gusto de conocer, de admirar, de querer, de respetar, pero sobre todo de aprender de él, porque yo siempre lo pongo como el hombre que hizo, que perfeccionó la humildad, ese era el maestro José José”.

Sigue leyendo