Bola de fuego atraviesa el cielo de 15 estados de EEUU; redes se llenan de imágenes del fenómeno

La Sociedad Estadounidense de Meteoros (AMS) confirmó que recibieron al menos 700 informes provenientes de 15 estados sobre el avistamiento

Un meteorito cruzó los cielos de Estados Unidos la madrugada del miércoles y residentes en al menos 15 estados documentaron su paso.

La Sociedad Estadounidense de Meteoros (AMS) confirmó que recibieron al menos 700 informes provenientes de 15 demarcaciones sobre la bola de fuego que fue visible durante las primeras horas de ayer. En algunas partes de Canadá, también se vio el espectáculo celeste.

Did you see a meteor shoot across the sky just before 6:30 this morning? Check out this video shared by a viewer. pic.twitter.com/wAtltrrYnk — WANE 15 (@wane15) September 30, 2020

Here's the meteor flash from an https://t.co/y2mdfibYhI camera in the Cincinnati area. pic.twitter.com/5MVbbGU8IO — Matt Bruning (@mbruning81) September 30, 2020

Video of that meteor flash this morning. Thought it was lightning. @NWSPittsburgh pic.twitter.com/eElwjNYPw3 — Tyler McCandless (@wxgeek02) September 30, 2020

The meteor flash was certainly much brighter in eastern Ohio. This is from an https://t.co/y2mdfibYhI camera in Steubenville. pic.twitter.com/rlryyWXXQf — Matt Bruning (@mbruning81) September 30, 2020

La entidad compartió mediante redes como Facebook la información con un mapa de la cantidad de personas y lugares donde fue observado el fenómeno.

En una entrada posterior en su página web www.amsmeteors.org, los expertos detallaron que “la bola de fuego viajaba del sureste al noroeste y terminó su vuelo visible en algún lugar sobre North Benton, OH”.

Robert Lunsford, miembro de la AMS, declaró, por su parte, a The Associated Press que “lo más probable es que la bola de fuego fuera un meteoro aleatorio no asociado con ninguna lluvia de meteoritos conocida”.

El evento, que se encuentra bajo investigación, no provocó daños.

“Se necesita un objeto del tamaño de una pelota de béisbol para crear un destello tan brillante como la luna llena”, explicó Lunsford, al tiempo que agregó que el que produjo el de ayer tiene que ser considerablemente más grande.

Decenas de usuarios de redes sociales tomaron fotos y videos del meteorito y las compartieron en el ciberespacio.