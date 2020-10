Conoce al rockero que es igualito a “El Chavo del Ocho”

Phil Gonzáles es la copia casi exacta del actor Roberto Gómez Bolaños y ya lo llaman "El Chavo del Ocho Metalero" en las redes sociales. Mira la foto

En las redes sociales se hizo una viral de un muchacho con una cerveza en la mano y unos amigos pasándola bien. Pero ese hombre resultó ser casi exacto a “El Chavo del Ocho”, personaje que interpretara Roberto Gómez Bolaños, quien en vida se hiciera famoso también por los personajes de “El Chapulín Colorado” y “Chespirito”. De inmediato fue objeto de memes en todas las redes sociales y así es como su cara ahora le está dando la vuelta la mundo.

El caballero en cuestión se llama Phil Claudio Gonzáles y es argentino. Además es músico de rock pesado y metal. Una de las pocas cosas que lo diferencia del actor mexicano es el cabello largo que lleva y el flequillo porque del resto pudiese hasta ser confundido con uno de los íconos del humor más emblemático de México.

Obviamente, Phil Claudio vio todas la bromas en las redes sociales y lejos de molestarse, se lo tomó con humor y buen genio.

“¿No se cansaron todavía? Hay muchas más eh… Me ca*** de risa con el meme. Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo, ni mucho menos. Ahora hay muchos pelotudos bardeando. A los cuales los voy a ir agarrando de a uno. Es un meme nada más pelotudo. Es para reírse un poco. No para bardear (…) Un poco de humor para este momento de mi***”, escribió en Instagram el argentino.

No hay duda que el hombre es simpático y que a partir de ahora será conocido como “El Chavo del 8 Metalero” como lo llamaron en las redes sociales.