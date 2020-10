En bikini estampado y desde las playas de Turquía, Ninel Conde luce su espectacular figura

View this post on Instagram

Para mis #condefans que me han pedido la tradicional foto en bikini de mi viaje de cumpleaños aquí se las dejo con todo mi amor!!! Y como dice el sabio dicho, “A quien no le guste, que mire pa’ otro lado” . Sean felices 🙏🏻 Recuerden ser sabios y no permitan que NADIE dañe sus emociones… Pues eso solo depende de ti. Los amo ❤️