Eugenia ‘La China’ Suárez posó en bikini y mostró la cicatriz de su cesárea

A dos meses de haberse convertido en mamá por tercera vez, China Suárez provocó una lluvia de likes en sus redes al presentar a su hijo con Benjamín Vicuña, Amancio. Y ahora, volvió a ponerse en el centro de la escena gracias a una story de Instagram. La mamá de Rufina y Magnolia protagonizó una producción de fotos súper veraniega en bikini. "Un adelanto, se asoma mi cicatriz de cesárea y la amo", expresó junto a la imagen. #chinasuarez #benjaminvicuña #pasoenredes #instagram #sesiondefotos #like