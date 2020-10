Trump rechaza cambiar reglas de debate, afirma que ganó y se lanza contra moderador

El presidente Donald Trump afirma que ganó el debate presidencial, aunque encuestas de varios medios señalan que fue Joe Biden el triunfador.

El caótico encuentro resultó así, en gran medida, por las constantes interrupciones del republicano, aunque el demócrata terminó entrando en su juego levantando la voz para evitar ser acallado.

El Comité de Debates Presidenciales anunció que modificará las reglas, algo que el presidente Trump rechaza de antemano.

“¿Por qué aceptaría que la Comisión de Debates cambie las reglas del segundo y el tercer debates cuando gané fácilmente la última vez?”, cuestionó el mandatario.

Why would I allow the Debate Commission to change the rules for the second and third Debates when I easily won last time?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2020