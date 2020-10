Charytín lista para ‘Tu Cara Me Suena’: “Yo soy lambona, pero quiero ser justa”

"Me va a dar trabajo de los 10 números al que le de un 2"

En su gran regreso a la televisión, Charytín Goyco está listísima para este domingo a las 8/7 Pm Centro por la cadena Univision, debutar como una de las 4 jueces de ‘Tu Cara Me Suena’.

Feliz y sintiendo que ya está lista para volver a ser la Chary de siempre después de haber fallecido su esposo, don Elín Ortiz, asegura que, al igual que nos lo dijo Angélica Vale, la parte más difícil será darle puntuación a los 8 famosos participantes.

Sin embargo, ella misma está tratando de convencerse de que debe ser justa y no tan condescendiente:

“Quiero ser justa, yo soy lambona con todos mis compañeros: ‘tú eres el mejor del mundo’… A todos les digo lo mismo, porque yo los veo a cada uno con ese esfuerzo. Para mí favorecer a un artista es mucho, me va a dar trabajo, de los 10 números al que le de un 2, hay cosas que van a ser un poco fuertes para mí, pero quiero ser justa. Ellos tienen que comprendernos”, nos aseguró Chary.

Para Chary el hecho de que Chantal Andere, Gabriel Coronel, El Dasa, Sandra Echeverría, Francisca Lachapel, Melina León, Llane y Pablo Montero, se atrevan a personificar, interpretar e imitar a importantes cantantes, ya son dignos de su admiración.

“Estas 8 estrellas son de talento pero de riesgo, van a hacer un trabajo que yo no se hacer, yo nunca he imitado en mi vida, lo que he hecho son parodias, esto es una transformación, que si eres Juan Gabriel te preparas y tienes que sacar ese personaje con voz y todo”, explicó.

Chary, es un ícono no solo de la televisión, sino del mundo del entretenimiento… Su colegas y compañeros dentro del show o ya han trabajado con ella o fueron entrevistados alguna vez por la ‘Rubia de América’… Pero ella, ¿es consciente de lo que representa?

“Yo creo que mis compañeros se van a sentir bien conmigo porque van a encontrar a una persona más… Estoy feliz de compartir esto con ellos, van a ver una camarada, una colega demasiado natural, se van a sentir maravillosos conmigo, estoy segura”.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA: