Puedes tener un cheque de estímulo incluso si no has tenido ningún ingreso

El IRS no pide que tengas un ingreso mínimo para recibir tu cheque de estímulo

Hay millones de personas que no han recibido su cheque de estímulo, por lo que el IRS resolvió enviar cartas a estas personas para informarles que deben enviar su información a través de la herramienta Non-Filers para darles su correspondiente dinero a través de una tarjeta prepaga EIP.

El asunto es que mucha gente no sabe que puede pedir su dinero del cheque de estímulo, sin importa que no haya tenido ningún ingreso, ya que no deben tener ningún ingreso mínimo para calificar para el apoyo, de acuerdo con Forbes.

De hecho, muchas de las casi 9 millones de personas que el IRS está tratando de contactar ganan poco o definitivamente no tienen ningún ingreso en absoluto. Es por eso que no están obligados a presentar declaraciones de impuestos.

Y es que el IRS dice que no es necesario que presentes declaraciones de impuestos de 2019 si:

–No tienes ingresos.

–Tu ingreso es menor a $12,200 dólares.

–Estás casado y presentas una declaración conjunta y tus ingresos y los de tu esposa juntos son de menos de $24,400 dólares.

Es importante tener en cuenta que la herramienta Non-Filers es solo para personas que no deben declarar impuestos de 2019.

