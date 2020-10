Raúl González de luto, fallece su padre

"Mi padre, maestro, héroe, ídolo, se fue al cielo en Paz"

Raúl González está de luto, este 1 de octubre, a los 83 años fallece su padre, José Raúl González García, quien, como el mismo presentador y actor compartió, estaba batallando contra el cáncer.

“El 1ro de Octubre, a las 8:15am, hora de Miami, mi padre, maestro, héroe, ídolo, se fue al cielo en Paz. Rodeado de amor infinito. Vuela alto, papá amado de mi vida. Vuela alto, libre, sin dolor ninguno en tu cuerpo. Hicimos lo posible y más. Gracias a todo el “ejército de ángeles” que estuvo con nosotros desde el primer diagnóstico: Dr. Wilson López y su equipo, a todo el personal del Miami Cáncer Institute, al Dr Pedro Rodríguez y muy especialmente, al Dr Pedro Joaquín Díaz, a los enfermeros: Mauricio, Ana, Paul y Omar quienes no se apartaron ni un minuto de nuestro lado, desde que tu cuerpo dio señales de partida. Te amo papi, con toda mi alma y mi corazón. Vuela tranquilo que mi madre está y estará muy bien cuidada. Mili y los chamos, también. Gracias a todos nuestros familiares por tanto apoyo, preocupación y por todo el amor. Gracias a los amigos, vecinos, al público y seguidores, a mis jefes y compañeros de trabajo y a mi familia de Despierta América por cada mensaje de texto, llamada, oraciones, rosarios rezados, buenos deseos y por el apoyo constante. Luzma en deuda eterna con usted. Gracias Alan, Cristy y Omafa. Gracias chef Antonio, Alejandra, José, Miguel, Isel y Herbert por todo. Definitivamente nuestra vida, ya no será la misma, pero dejaste el más grande legado de amor que se pueda experimentar en la tierra.

Gracias Mandyta y Marilin, sin ustedes, no se qué hubiésemos hecho. Papi, se que eres nuestro ángel de la guarda. Guía mis pasos, cuídame, dame las fuerzas para seguir, no me sueltes. Gracias por darme el permiso de ser feliz. Te amo “mi gallazo”. Fuck Cancer..”, escribió el querido Raúl en su cuenta de Instagram despidiendo a su papá o a su ‘Tata’, como le decían en a familia.

José Raúl, el patriarca de la familia, era conocido por sus fascinantes conversaciones llenas de historias vividas, sus chistes y su buen humor que conquistaba a quien lo conocía. Le encantaba cantar, bailar, y había tenido una ascendente carrera en importantes compañías en su natal Venezuela como economista.

Sin embargo, para Raúl padre, su mayor tesoro era su familia que conformó con su esposo, Estrella Reyes, con quien compartió 51 años de casados, y de cuyo amor nacieron sus dos hijos: Raúl y Militza.

Era muy común ver a don Raúl entre el público de los trabajos de su hijo, ya sea en televisión, como en el teatro y gritar de pie “¡Bravo!”, y emocionarse hasta las lágrimas.

“No es porque sea mi hijo, ni por nada, pero qué talento tiene Raúl, es increíble, no hay nadie tan completo como él en la televisión, sabe hacer todo: entretiene, canta, baila, imita… Estoy muy orgulloso de él”, repetía y repetía este comentario del co-presentador de ‘Despierta América’.

Recordemos que hace unos días Raúl compartió un video en donde contó detalles del cáncer que estaba batallando su padre, y cómo toda la familia estaba acompañando al patriarca de los González. También aseguró que los mantenía en pie la fe y su creencia en Dios para pasar este difícil momento.

Los restos de José Raúl será despedidos en privado y en la más absoluta intimidad familiar. Descanse en paz.