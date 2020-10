Cómo funciona la dieta Buchinger, que ricos y famosos usan para bajar dramáticamente de peso

Esta es una dieta que se lleva a cabo por medio de fases

En la ayunoterapia clásica, la dieta Buchinger tiene un lugar especial al ser una modalidad de ayuno terapéutica, basada solamente en la ingesta de alimentos líquidos. Esto hace que no solo sea buena para la pérdida de peso, sino que también crea un efecto detox en el cuerpo.

Si quieres saber más sobre esta dieta y algunos de los famosos que la han incluido en su alimentación, aquí te contamos todos los detalles.

¿Qué es la dieta Buchinger?

Un artículo del portal Spa Dreams indica que la dieta Buchinger es una de las formas de ayuno más empleadas en la actualidad. Durante todo el proceso solo se consumen caldos de verduras, zumos y tés, basando el ayuno en una alimentación líquida.

Este ayuno busca la purificación de los intestinos a partir de ayudas laxantes suaves, y tiene por objetivos la activación de las funciones autoregenerativas del cuerpo y combatir inflamaciones crónicas.

Es un método tan popular que incluso existen centros especializados en la aplicación de la dieta Buchinger donde famosos de la talla de Mario Vargas Llosa y su esposa Isabel Preysler se internan por varios días para seguir el régimen al pie de la letra, según lo señala el portal Vanity Fair.

Fases de la dieta Buchinger

El ayuno Buchinger consiste de tres fases igualmente importantes para el cumplimiento de los objetivos. Estas son:

1. Fases de reducción

Esta es la fase preparatoria. En este periodo, hemos de cambiar lentamente nuestra dieta para preparar nuestro cuerpo al periodo próximo sin alimentos. Se prohíbe el consumo de nicotina, alcohol, dulces y café.

Podemos preparar comidas ligeras y beber té, agua o caldo. Esta es una etapa para preparar no solamente nuestro cuerpo, sino también la mente.

2. Fase de purificación

El periodo de purificación tiene una duración de 5 días y es el momento de la dieta Buchinger en que nuestro cuerpo se libera de las toxinas. En este tiempo se consumen aproximadamente tres litros de líquido por día que pueden distribuirse entre tés naturales con miel, zumo de verduras y agua mineral.

Algo que contribuye de manera decisiva en esta etapa es que el cuerpo absorba una cantidad necesaria de minerales, incluso cuando no se consuman alimentos sólidos. No obstante, esta absorción de minerales involucra que no pueden consumirse más de 600 calorías al día.

3. Fase de ruptura

La fase de ruptura ocurre en el último día del ayuno consciente. Esta conclusión se marca de manera simbólica con la ingesta de una manzana madura.

Los siguientes días se enfocan en el retorno a la vida cotidiana y a la alimentación regular. Para no sobrecargar el organismo, es preferible que prepares comidas ligeras y no incluyas todavía las bebidas o alimentos sólidos más fuertes.

El punto de la fase de retorno es revivir el metabolismo y las actividades digestivas, que probablemente han quedado aletargadas por la poca exigencia que han recibido en los días anteriores.

Esta es una dieta muy segura de llevar a cabo y cuyos beneficios trascienden la simple pérdida de peso y el adelgazamiento. Sin embargo, si consideras darle una oportunidad, hazlo siguiendo las recomendaciones de un especialista para mantenerte con una salud estable en el proceso.

