Polémica: Biden contrató a ejecutiva de Facebook; médicos lo observan por 11 contagios tras debate con Trump

El equipo de transición para un virtual gobierno de Joe Biden contrató a la principal ejecutiva de Facebook, Jessica Hertz, como su asesora general para supervisar problemas éticos, mientras su campaña pelea con el gigante de las redes sociales para que censure las publicaciones del mandatario Donald Trump.

Se trata de la segunda contratación por parte del equipo de Biden de un ex ejecutivo de Big Tech, después de Carlos Monje, director de políticas públicas de Twitter, nombrado copresidente del comité de infraestructura del equipo de transición.

Hertz, quien trabajó en las relaciones gubernamentales con Facebook, será responsable de “hacer cumplir y supervisar” el plan de ética del equipo de transición de Biden. Pero la contratación aparentemente ha provocado furia en la izquierda.

“El árbitro supremo de la ética para la transición de Biden fue un alto funcionario regulador de Facebook hasta hace unos meses, en un momento en que los progresistas y la campaña de Biden están luchando contra la agenda de la derecha de Facebook”, comentó a la publicación Politico Jeff Hauser, director del liberal “Revolving Door Project”.

El “Progressive Change Campaign Committee”, que apoya a la senadora Elizabeth Warren y a la representante (NY) Alexandria Ocasio-Cortez, también criticó la movida. “Las reglas de ética de Biden-Harris deberían ir tan lejos o más allá que la administración Obama-Biden al prohibir a los cabilderos corporativos, oficiales o agentes con lealtades conflictivas servir en la próxima Administración”, dijo la portavoz Caitlin Lang.

En tanto, un portavoz de transición defendió la contratación de Hertz en un comunicado. “Como ex abogada adjunta del vicepresidente con experiencia en asesorar a funcionarios de agencias federales de alto nivel, (Hertz) es exactamente el tipo de tomador de decisiones reflexivo y con principios que puede garantizar que se mantengan los altos estándares del vicepresidente durante la transición”.

Esta polémica sugiere un preludio de futuros desacuerdos entre el centro y la izquierda sobre la composición del gobierno de Biden si es elegido en noviembre, según el informe.

A principios de esta semana, la campaña de Biden escribió una carta al director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, instándolo a regular las publicaciones de Trump y acusando a la compañía de difundir desinformación, destacó New York Post.

En las últimas horas las noticias sobre Biden (77) se han concentrado en su estado de salud, luego de que Trump (74) anunció que padece COVID-19, dos días después de que ambos compartieran el escenario en el polémico primer debate presidencial, el martes en Cleveland.

Los médicos han advertido que los síntomas pueden tardar hasta 14 días en aparecer. Biden reportó ayer que su último examen resultó negativo. Pero al menos 11 personas con pruebas positivas de coronavirus pueden atribuirse a miembros de los medios de comunicación u organizadores del debate en Cleveland, dijeron funcionarios de la ciudad, reportó NBC News.

Umm, @JoeBiden named a former Facebook exec as his General Counsel and ethics czar??? That makes zero sense. 🤯

"The assumption is we should all just defer to the ethics of somebody’s who’s been defending Facebook recently." – @jeffhauser https://t.co/yxhsJTsWkW

— Jason Kint (@jason_kint) October 1, 2020