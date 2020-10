Adamari López y La Chiquibaby le dan amor a su excompañero de Un Nuevo Día, Héctor Sandarti

View this post on Instagram

Cuando parezca que no hay motivo para SONREÍR, es cuando más debes hacerlo. La sonrisa es la llave que abre todas las puertas, resuelve conflictos y desarma a las personas agresivas. 😃 Hoy, Día Mundial de la Sonrisa, por qué no te propones sonreír más?… te va a cambiar la VIDA! 😁 . #Sandarti