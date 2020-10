Ensangrentada y en brasier, Elyfer Torres impresiona a sus fans

View this post on Instagram

Siendo lacia y herida🔥Me tomé estas fotos luego de filmar la que sería la última escena de Enemigo Íntimo 2, creo que llegará a Netflix pronto. Adivinen qué pasó, si adivinas te mando algo por DM. 🤭—— Straight hair and hurt🔥I took these photos after filming the last scene of Intimate Enemy 2, I think it’ll be on Netflix soon. Guess what happened, if you guess I'll send you something by DM. 🤭 ——- Sendo rendado e magoado🔥 Tirei essas fotos depois de filmar o que seria a última cena de Intimate Enemy 2, acho que chegará no Netflix em breve. Adivinhe o que aconteceu, se você adivinhar, eu lhe enviarei algo por DM. 🤭 #elyfertorres #enemigointimo2 #enemigointimo #actriz #blood