Lili Estefan admite que se cree Ana Bárbara e intercambia mensajes de amor con la cantante

Creando mi propia música!!!!!! Aunque no sé tocar guitarra pero me creo que soy @anabarbaramusic 🤣🥳🥳🥳 te amooooooo amiga y gracias por #ElConsejo 🙌 Feliz Miércoles mi gente bellaaaaa SEGUIMOSSSSS ❤️💜🧡💛💚💙