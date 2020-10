Camilo: “Soy un cantautor exitoso en la medida que soy honesto”

"Estoy preguntándole a Dios cual es el siguiente paso, me callo la jeta y lo escucho a él"

Camilo sigue festejando… Con tan solo 26 años, sus canciones suenan en cualquier rincón del mundo, sin importar el idioma. Se casó con la mujer de su vida, Eva Luna Montaner, su reciente estreno ‘Vida de Rico’, registró más de 61 millones de visitas en dos semanas, y acaba de recibir 6 nominaciones a los Grammy Latino, ¿cuál es su secreto?

En exclusiva hablamos con Camilo Echeverry, Cami para su familia, DE lo que está viviendo con un éxito tras otro éxito, tanto en lo profesional como en lo personal, y nos hace una inesperada confesión: su miedo y lo que en este momento le está provocando vértigo.

-Camilo, felicidades por tus 6 nominaciones a los Grammys, ¿y ahora?

Camilo: Muchas gracias. Estoy muy feliz, han sido un par de días muy estimulantes, como que me está agarrando mucho gusto estas gratificaciones y esta tremenda sorpresa. Estoy en el estudio escribiendo el próximo álbum, es como un combustible tremendo y una confirmación de que lo que estoy haciendo con honestidad.

-Tú siempre hablas de la honestidad, cada trabajo tiene un sacrificio y buscas una recompensa: el éxito, que guste tú música, ¿te impresiona tanto éxito seguido, te preocupa, te pone la vara más alta?

(C): Todo lo que estás diciendo tiene mucho significado para mí. Hay una serie de recompensas de una cantidad de niveles y de diferentes tipos que, gracias a Dios, tengo como artesano, como compositor… La sala de mi casa con una guitarra, estar impactando de manera positiva la vida de una cantidad de personas, eso para mí es una de las más grandes gratificaciones y recompensas de esto que hago. La realidad de saber que estoy siendo usado con un propósito para mí es la más grande de todas. Luego está el placer artístico, egoísta de saber que lo que considero como algo bueno y algo bello, también es considerado y reconocido por otras personas y tienen a mi ego feliz… Regresando a la palabra honestidad, yo soy un cantautor exitoso, en la medida que soy un cantautor honesto, yo me considero igual de exitoso, antes y después de que me nominaran al Grammy, para mí es una confirmación de que los colegas y la gente está pedaleando para el mismo lado, están viendo en mí algo interesante, eso sí es otra satisfacción, pero el éxito para mí es otra cosa.

-¿Qué es el éxito para ti?

(C): Acostarme todos los días y saber que no estoy disfrazado de nada, que estoy siendo fiel a mí mismo, que estoy preguntándole a Dios cual es el siguiente paso, me callo la jeta y lo escucho a él… Creo que estoy dejando al mundo mejor de lo que lo encontré, eso para mí es el éxito, de resto todas las otras cosas son añadiduras.

-En esta conversación con Dios para el siguiente paso, ¿en qué te has sorprendido que tú pensabas que era por ahí y no?

(C): Uy tantas veces… Por ejemplo, en este momento que estoy haciendo mi próximo álbum, empecé a trabajar con muchísimo, con muchísimo temor y con vértigo, sobre todo sintiendo que yo había entregado todo lo que yo tenía en mi álbum anterior, entonces como que llegué a trabajar sin herramientas, desnudo, y de nuevo recordar quién es el dueño de la creatividad que es Dios… Eso para mí ha sido súper asombroso en el trabajo de este álbum. Cada día me doy cuenta de que los recursos, las herramientas, los sonidos y los motivos y las causas, están aquí, a la mano y no por ahí lejos.

-¿Cómo es el proceso de Camilo, desde la composición, el terminar una canción, el ir hacia un álbum, en el video?… ¿Cómo es esa ‘cocina’ que no conocemos?

(C): Para mí la creación, no solamente la composición musical sino el darle vida a una idea, es un proceso sagrado, espiritual y nunca me siento más cerca de Dios y de mi identidad en semejanza con el padre, nunca me siento tan así como cuando estoy creando y dándole vida a una idea: desde que me aproximo al instrumento por primera vez, es como un proceso de abandono y una bienvenida a que sea él quien escriba a través mío. Más que de hacer es de dejar plasmado, como de vaciarme para que él llene, en mi caso es eso. Ya después entra en mi cabeza y se daña las cosas pues (risas) , pero también es parte del proceso.

-¿Qué vamos a descubrir nosotros en este nuevo álbum?

(C): Yo siento que por primera vez fue un álbum desde la ilusión de un niño que se aproxima por primera vez, desde la inocencia a la idea. Este álbum sin tantos filtros, al desnudo. Siento que justo ese susto y eso que uno siente cuando está al borde del risco, que yo sentí cuando comencé a trabajar en este álbum porque no me quedé con nada del anterior, está impreso en la identidad y letra de cada una de las canciones de este, y por supuesto, que es un álbum mucho más comprometido y arriesgado… En cuanto a sonido estoy buscando en la raíz y el color sobre lo que soy, rescatando sonidos que no sabía que tenía adentro y que hacían parte de lo que hoy es mi fruto.

-¿Qué le diría el Camilo de los 8 años, al Camilo de hoy?

(C): No lo reconocería… Me di cuenta en estos días hablando con mi hermana, cuando estábamos chiquiticos ella me decía: “Cami, tú vas a ganar Grammys, allá vas a estar tú cantando, recibiendo premios”… Y nunca lo vi, de chiquito nunca lo vi, entonces seguro no me hubiera reconocido.

-¿Y qué le dice entonces el Camilo de hoy, al Camilo de 8 años?

Camilo: Bueno mi mente quisiera decirle un montón de cosas, pero por el bien suyo yo no le diría nada, del miedo de mover algo que haga que cambie la ruta de lo que me costó llegar hasta hoy no le diría absolutamente nada… Lo miraría con una libretita a tomar nota de cosas que me hubiera gustado que no se me hayan olvidado de mi niñez y de mi color, y de mi infancia. Me hubiera gustado haber atesorado más las 3 o 4 cositas que atesoré y que atesoro, son parte de mi obra hoy de una manera magna… Me hubiera sentado a distancia sin que me vea a tomar nota.

-¿Qué le dices a este público tan fiel que te acompaña y disfruta, a los que se van sumando y que te descubren y se sorprenden y formas parte de la banda musical de sus vidas?

Camilo: Que sepan que yo amaría que no fueran solamente espectadores sino participantes de esto que estamos viviendo juntos de los dos lados. Que mi obra y mi música y mis canciones y mis ideas sean inspiración y botón de acción de lo que ellos van a tratar de hacer, yo espero que mi música esté despertando gente a crear lo suyo, no solamente musicalmente, y yo amaría poder encontrarme con ideas y con proyectos y con botones que han creado y que han abierto gracias a mi música, y esa sería la recompensa.

