Dr. Fauci advierte que Trump podría empeorar y pide no trivializar COVID-19

El experto afirma que el mandatario está en etapa temprana de contagio

Aunque el presidente Donald Trump “luce bien”, el mandatario está en las primeras etapas de recuperación del COVID-19, por lo que su salud podría empeorar.

Así lo advirtió el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, quien también urgió al público en general a no trivializar la pandemia, luego de los comentarios del mandatario sobre “no temerle” al coronavirus.

Indicó que algunos pacientes con coronavirus experimentan una “reversión”, después de que comienzan a sentirse mejor.

“Se ve bien, ya que se puede ver cómo se veía cuando salió del hospital”, dijo en CNN. “El problema es que todavía está lo suficientemente temprano en la enfermedad, que no es ningún secreto que si miras el curso clínico de las personas a veces, cuando tienes entre cinco y ocho días, puedes tener una reversión”.

Eso significa que puede haber “un cambio”, que lleve al paciente en problemas. “Es poco probable que suceda, pero es necesario que se advierta de ello”.

En una entrevista a The New Yorker el experto dijo que no se debe trivializar la pandemia, como pretende hacerlo el presidente.

“Obviamente, el mensaje debería ser que deberíamos hacer todo lo posible para evitar la infección”, indicó. “No importa quién sea, qué edad tenga o cuál sea su afección subyacente, no debemos trivializarlo”.