Huracán Delta tocaría tierra en la costa sur de EEUU este viernes

Distintas zonas del Golfo de México se preparan para el paso de Delta, una tormenta que en poco más de 24 horas ya ha marcado un hito y se ha convertido rápidamente en huracán. En la madrugada del martes, alcanzó la categoría 2 mientras avanzaba por el Caribe.

En particular, las alarmas están activadas en la península de Yucatán, en el sureste de México, por donde se espera que Delta pase en las primeras horas del miércoles. Posteriormente, está previsto que el huracán se fortalezca ulteriormente y que toque tierra en la costa sur de Estados Unidos posiblemente el viernes.

Antes de alcanzar fuerza de huracán, Delta marcó el récord de ser la tormenta con nombre número 25 más temprana en una temporada de huracanes desde que hay registros. El récord anterior valía desde 2005, cuando la tormenta con nombre número 25 de la temporada se formó el día 15 de noviembre.

Además, si se cumple el pronóstico actual de los meteorólogos, Delta será también la décima tormenta en tocar tierra en Estados Unidos esta temporada: sería la primera vez que esto ocurra.

Expertos y autoridades ya han avisado de que hace falta prepararse para la emergencia para evitar lo peor. Delta “presenta un peligro importante para las regiones costeras”, alertó el coordinador del servicio meteorológico mexicano Jorge Zavala, quien aseguró que es importante comenzar el martes por la mañana los planes de evacuación de las áreas previsiblemente afectadas, como la superturística localidad de Cancún.

Un aviso de huracán está en efecto para el área entre Tulum (estado de Quintana-Roo) hasta Dzilam (estado de Yucatán) en la península de Yucatán en México, así como para la isla de Cozumel. La velocidad actual de los vientos de Delta es de 100 millas por hora (155 kilómetros por hora), según el Centro Nacional de Huracanes estadounidense (NHC, por sus siglas en inglés).

La misma área de México acaba de sufrir el paso de la tormenta tropical Gamma, que azotó los centros turísticos de Yucatán durante el fin de semana, además de los estados de Tabasco y Chiapas. Al menos diez personas murieron.

“Toda Louisiana tiene que prepararse” para el paso de Delta, alertó por su lado el lunes por la mañana John Bel Edwards, gobernador de Louisiana. “Todos tienen que estar informados sobre el tiempo”, agregó en la noche. El estado ya fue golpeado duramente por el huracán Laura el pasado agosto.

También la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, alertó de la amenaza potencial de Delta, al mismo tiempo que recordó que su estado todavía se está recuperando de los estragos de Sally, que provocó graves daños a su paso allí el mes pasado. “Queremos que todos estén lo más seguros posible con más mal tiempo en camino hacia nosotros”, tuiteó.

Folks, with the threat of storm #Delta nearing the Gulf Coast, I ask that if you can secure your boats and other personal property that you do so. We are still cleaning up from #Sally and want everyone to be as safe as possible with more bad weather headed our way. #alpolitics pic.twitter.com/cLbBpRkpIq

— Governor Kay Ivey (@GovernorKayIvey) October 5, 2020