Por qué NO te conviene comprar café en las tiendas de a dólar

A veces, no es tan conveniente comprar el producto más barato

En las tiendas de a dólar puedes encontrar una enorme cantidad de productos a precios bajísimos. Algunos cuestan solo $1 dólar y otros incluso menos. Sin embargo, aunque podrías pensar que sería sabio comprar todo tu mandado aquí, hay algunos artículos que sería mejor que adquirieras en otra parte, y uno de ellos es el café.

Se calcula que, tan solo en Estados Unidos, se beben más de 400 millones de tazas al día, lo que equivale a unos $4 mil millones de dólares al año, según se informó en Mashed.

Si estás entre estas personas, deberías de esquivar el café instantáneo de las tiendas de a dólar, ya que, por onza, no te sale tan barato, además de que su calidad no es tan buena. De hecho, hay gente en redes sociales diciendo que, aunque tiene aroma a café, no sabe a café.

Otros usuarios dicen que, si de verdad tienes un presupuesto muy limitado y te urge tomar café, entonces podrías comprarlo, pero en otro caso no sería recomendable tomarlo debido a su sabor.

Así que ya sabes. Si puedes, mejor busca ofertas en otras tiendas tradicionales en marcas de café más reconocidas y de mejor calidad. De esta forma, lograrías quitarte el antojo sin afectar mucho tu economía.

