Trump cancela negociaciones para nueva ayuda de $1,200

El presidente Donald Trump suspendió las negociaciones con los demócratas, liderados por la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi (California), para lograr un nuevo paquete de estímulo contra el coronavirus, incluidos los $1,200 dólares por persona.

A pesar de que la pandemia sigue causando estragos en Estados Unidos con más de 210,00 muertos y más de 7.4 millones de personas contagiadas, el mandatario ordenó al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, detener el diálogo con los demócratas.

Así lo anunció el propio presidente en al menos tres tuits relacionados con el tema.

“He dado instrucciones a mis representantes para que dejen de negociar hasta después de las elecciones cuando, inmediatamente después de que gane, aprobaremos un importante proyecto de ley de estímulo que se centra en los estadounidenses trabajadores y las pequeñas empresas”, escribió Trump.

El mandatario dijo que Pelosi pedía $2.4 billones de dólares, aunque el plan aprobado en la Cámara de Representantes es de $2.2 billones. Su Administración solamente ofrecía $1.6 billones de dólares.

Nancy Pelosi is asking for $2.4 Trillion Dollars to bailout poorly run, high crime, Democrat States, money that is in no way related to COVID-19. We made a very generous offer of $1.6 Trillion Dollars and, as usual, she is not negotiating in good faith. I am rejecting their…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020