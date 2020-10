Delta sigue su marcha hacia Louisiana, que se prepara para su sexto huracán en 2020

Después de causar estragos en el noreste de la península de Yucatán este miércoles por la mañana, el huracán Delta se adentró por la tarde en el Golfo de México, donde se espera que recupere fuerza y alcance de nuevo la categoría 3, antes de tocar tierra en Louisiana este viernes.

Los potentes vientos de hasta 120 millas por hora (190 kilómetros por hora) que trajo Delta al estado mexicano de Quintana Roo derribaron cientos árboles y cortaron la energía eléctrica a miles de residentes de Cancún, Playa del Carmen y Puerto Morelos, entre otros centros turísticos de la región, informaron las autoridades.

El corresponsal de Noticias Telemundo Raúl Torres pudo constatar los daños en las calles de Playa del Carmen.

Más de 41,000 turistas fueron desalojados de los hoteles y más de 2,500 personas se refugiaron en las docenas de albergues dispuestos a lo largo de la Riviera Maya. Algunos visitantes todavía permanecían en los refugios por seguridad, pero se espera que regresen a sus hoteles en el transcurso de la tarde.

“Este huracán no estuvo tan fuerte como Wilma. Ese estuvo más fuerte porque se estacionó 48 horas y, aunque compramos despensa, sí nos hizo falta”, dijo Candelaria Escobar al diario El Universal, residente de Puerto Morelos que recordó la destrucción que provocó Wilma, un huracán de categoría 5 que arrasó la costa del estado en 2005.

No hubo reportes de muertos o heridos, dijo Carlos Joaquín González, gobernador del estado de Quintana Roo, quien redujo el nivel de alerta y decretó la reanudación de las actividades laborales.

“Afortunadamente, la parte más peligrosa del huracán ha pasado”, dijo González, y señaló que el gran problema eran los árboles caídos que habían destruido líneas eléctricas y bloqueado carreteras.

El Centro Nacional de Huracanes en Miami informó por la tarde que el huracán de categoría 2 se encontraba a unas 65 millas (110 kilómetros) al este-noreste de Puerto Progreso, justo en el extremo norte de la península.

Actualmente Delta tiene vientos máximos sostenidos de 100 millas por hora (155 kilómetros por hora), pero se espera que se intensifique nuevamente antes de azotar la costa estadounidense del Golfo de México.

Los residentes de Louisiana ya se preparan para la llegada a las costas del estado del que sería el sexto huracán de la temporada de 2020, la más intensa que se haya registrado en el Atlántico con un total de 25 tormentas con nombre.

A Storm Surge Watch is in effect for #Delta from High Island Texas to the Alabama/Florida border, including adjacent bays and lakes. Maximum storm surge inundation of 7-11 ft above ground level is expected for portions of the #Louisiana coast. https://t.co/d8MKt3jGnv pic.twitter.com/t6HlM25iON

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 7, 2020