Estrella porno Stormy Daniels responde a Melania Trump, quien la llamó “prostituta del porno”

La estrella porno Stormy Daniels respondió a la primera dama Melania Trump, quien se refirió a ella como “prostituta porno”, según grabaciones filtradas esta semana.

“¡Jajaja!… Aunque no me pagaron por sexo y, por lo tanto, técnicamente no soy una ‘prostituta’, aceptaré ser eso sobre lo que eres…”, asestó Daniels contra la Primera Dama. “Vendiste tu coño Y tu alma… y soy legal. Sigue hablando de mí. Me gustan tus nuevas tetas por cierto. ¿Publicarás (más) desnudos? #Bebest lol”.

Daniels hizo referencia a la campaña que la Primera Dama lidera contra el acoso en internet #BeBest (#SéMejor), la cual ha sido cuestionada dadas las recientes revelaciones sobre sus propias opiniones en asuntos migratorios y la situación política del país.

Hahaha! Although I wasn't paid for sex and therefore technically not a "hooker" I'll take being that over what you are any day. You sold your pussy AND your soul…and I'm legal. Keep talking about me. I like your new tits btw. Post (more) nudes? #bebest lol

— Stormy Daniels (@StormyDaniels) October 6, 2020