Raúl González regresa a ‘Despierta América’ después de la muerte de su padre

"Hoy estoy aquí, en tu nombre papá y vamos a ponerle el pecho a la vida, como debe ser"

A casi una semana de la muerte de su padre, y mientras sonaba ‘Color Esperanza’, la canción de Diego Torres que es el himno de su vida, Raúl González regresó a ‘Despierta América’.

Acompañado en el estudio por Karla Martínez, Alan Tacher y Satcha Pretto, y desde su casa Francisca Lachapel, sus compañeros, quienes son su familia diaria y quienes durante el proceso de la enfermedad de su padre lo contuvieron, le dieron el calor suficiente para que pudiera saludar y agradecer intentando no llorar.

“Estamos muy agradecidos y muy felices que nuestro hermano Raúl esté aquí con nosotros, a pesar de todo lo que le ha tocado vivir él está aquí con mucha alegría, como siempre, y aquí estamos, como hermanos que somos, para darte ánimo. Te queremos mucho”, fueron las palabras de bienvenida que le dio Karla.

Ella, junto a su esposo, Alan y su esposa, y Mayti Interiano, acompañaron a la familia González en la misma que hicieron en honor a José Raúl González el sábado pasado.

“Muchas gracias, de verdad es lo que quiero decir. Son momentos difíciles, momentos muy duros, pero definitivamente en mi corazón está que ese señor, que acaban de poner ahí en la tele, es mi ángel de la guarda, un ángel más en mi ejercito de ángel… Muy agradecido con el público, con las demostraciones de cariño, con los textos, los mensajes. Por supuesto con ustedes, mi familia de ‘Despierta América'”, comenzó diciendo González con entereza y tratando de evitar emocionarse y llorar.

“Si algo para mi papá era importante, desde los 5 años que estoy en esta industria, era verme con orgullo… Verme disfrutar, hasta el último minuto que estuvo consciente, de hacer mi trabajo, y por eso hoy estoy aquí, en tu nombre papá y vamos, a ponerle el pecho a la vida, como debe ser. Gracias compañeros, los amo, por sus demostraciones, gracias, Univision, gracias”, concluyó el presentadora venezolano.

Luego fue el turno de Satcha de darle sus palabras de cariño y de buen regreso en medio del dolor, y le dijo lo siguiente:

“Mi querido Raúl, sabes que nos sentimos más que nunca unidos a ti, eres nuestra inspiración, sabes que siempre fuiste un gran hijo y aquí eres un gran compañero, estamos para apoyarte”.

Raúl pudo contener el llanto, pero casi se quiebra cuando le tocó el turno a Alan de darle la bienvenida, pues Tacher no pudo evitar las lágrimas y al pedido de: “Alan, por favor, no me hagas llorar”, su compañero dejó de hablar, y Karla, rompió el distanciamiento social, para abrazarlo.

Ya más adelante, Raúl volvió a dar las gracias y contó que todas las mañanas su padre veía ‘Despierta América’ con mucho orgullo, y tratando de contener la emoción, recibió, nuevamente, el cariño y el apoyo de cada uno de sus compañeros.

