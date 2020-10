¿Receta secreta? Domino’s Pizza investiga a repartidor que fue grabado frotando comida de clientes en su entrepierna

Todo quedó grabado por una cámara que había en el timbre de la puerta

La sucursal británica de Domino’s Pizza está investigando un caso en el que un repartidor de pizzas fue sorprendido por una cámara que captó el momento en que frotó la comida de un cliente en su entrepierna antes de entregar el pedido.

Puedes ver el video a continuación:

Jonathan Terry, de Buckinghamshire, Inglaterra, ordenó comida a la cadena de pizzas durante una noche que tenía visitas de sus amigos en su casa.

El hombre estaba viendo una película con sus amigos y comiendo del helado Ben and Jerry’s que había pedido cuando recibió una llamada de su novia.

“Aproximadamente 20 minutos después de recibir la entre fuimos a sacar el helado y, extrañamente, recibí una llamada de mi novia”, contó Terry.

“Ella dijo: ‘Espero que no te hayas comido el helado que te envió Domino’s’. Luego me dijo que fuera a mirar el video del timbre de la puerta”.

Al revisar el video de la cámara de seguridad de la casa, Terry se horrorizó al ver que el repartidor había llamado a la puerta y frotado el bote de helado en su entrepierna antes de entregársela, según se informó en Fox News.

Después de quejarse con Domino’s sobre el incidente, el cliente dijo que le ofrecieron cupones de cortesía, pero rechazó el regalo, ya que nunca más quiere comer algo que venga de la cadena.

“Les dije: ‘Después de lo que hizo su conductor de reparto, no me siento seguro y no quiero volver a comprar un pedido de Domino’s’. Quiero asegurarme de que la gente sepa lo que ha sucedido”.

Por su parte, Domino’s declaró: “Nos decepcionó mucho ver esta película y el comportamiento de nuestro conductor es inaceptable. Esperamos altos estándares de comportamiento en todo momento y claramente esta persona ha violado la confianza que nuestros clientes esperan de Domino’s”.

La empresa dijo que está llevando a cabo una investigación formal con el trabajador, y que está intentando arreglar el problema con el cliente.

