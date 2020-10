Descansando sobre un barandal, Sandra Echeverría luce su figura en sexy bikini estampado

View this post on Instagram

Admiro tanto la pasión con la lleva la vida. Descubrió a Michael Jackson hace unos meses en la Pandemia y de ahí no ha dejado de estudiarlo detalladamente para aprender a bailar y cantar como él. TODOS los días ensaya. TODOS. No hay nadie más perseverante y dedicado y apasionado que él. Ya quisiera yo haber encontrado mi pasión a los 4 años y haber arrancado mi preparación desde entonces! Hoy se estrena “Tu cara me suena” y no puedo evitar pensar que mi hijo debería estar ahí en lugar de mi!! 🤣 pero bueno ahora no le puedo fallar y debo demostrarle mi entrega en cada uno de los personajes que me toque interpretar así como lo hace él 🙏🏽 Los niños vienen a enseñarnos. Y definitivamente mi hijo es mi más grande maestro en todo ❤️🙏🏽 Hoy me dijo “mamá yo quiero salir en la tele bailando como MJ también”. Le dije que ya llegará el día y que mientras se siga preparando 🥰🤣