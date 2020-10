Gloria Estefan confesará cómo reaccionó a la homosexualidad de su hija en el programa ‘Red Table Talk’

View this post on Instagram

“Let’s Talk About It” 🎶🎵 @redtabletalkestefans theme song, produced & performed by @emily_estefan & yours truly… special guests: @liliestefan and on piano: @javipiano And don’t miss the premiere of #RedTableTalkTheEstefans tomorrow Oct7th only on @facebookwatch Muy entusiasmada para el premier de nuestro nuevo show, @redtabletalkestefans que sale MAÑANA, Miércoles, Oct7th en @facebookwatch 💃🏻 Aquí tienen el tema compuesto por @emily_estefan y una servidora, producido por Emily, con invitada especial @liliestefan y en el piano @javipiano Los veo mañana en el show!!! 🤗🌞💫🔴🌻🥰