Trump rechaza “perder tiempo” en un debate virtual con Biden para evitar riesgos de coronavirus

“No perderé mi tiempo” participando en un debate virtual con el ex vicepresidente Joe Biden, afirmó Donald Trump esta mañana, en respuesta al anuncio de la Comisión de Debates Presidenciales (CPD) de que los candidatos estarían en lugares remotos para el evento de la próxima semana.

“No, no voy a perder el tiempo en un debate virtual”, dijo Trump en Fox Business. “De eso no se trata el debate. Te sientas detrás de una computadora y lo haces… y luego te cortan cuando quieren”, continuó.

Agregó que la Comisión está tratando de proteger a Biden y que acababa de enterarse del cambio de formato esta mañana.

“Lo supimos de la misma manera que tú, ellos llamaron”, le dijo a la conductora María Bartiromo. “Hace dos minutos y se anunció, y están tratando de proteger a Biden”.

“Eso no es aceptable para nosotros. Le gané con facilidad en el primer debate, según las encuestas que he visto (…) Lo vencí fácilmente y sentí que lo derrotaba fácilmente. Creo que él también lo sintió”, afirmó Trump.

Los próximos debates presidenciales están programados para el 15 de octubre en Miami (Florida) y el 22 en Nashville (Tennessee). Pero las preocupaciones han arreciado porque Trump anunció que estaba contagiado de coronavirus dos días después del primer encuentro con Biden, el 29 de septiembre en Cleveland (Ohio), desatando una nueva tormenta política.

Ese primer debate fue duramente criticado porque los candidatos se interrumpieron e insultaron constantemente.

Anoche debatieron compartiendo el escenario con amplia separación el vicepresidente Mike Pence y la senadora Kamala Harris, en la Universidad de Utah en Salt Lake City.

Breaking News: “I’m not going to do a virtual debate,” President Trump said after the presidential debate commission said next week’s event would be held remotely. https://t.co/1MCM8DiMpi

— The New York Times (@nytimes) October 8, 2020