Delta azotó Louisiana a solo semanas del impacto de huracán Laura

Delta tocó tierra el viernes por la tarde en Louisiana, estado que apenas se recupera del huracán Laura, y enfrentó durante la jornada una marejada ciclónica acompañada de fuertes vientos, lluvias, inundaciones y apagones eléctricos. Durante la madrugada se debilitó y se degradó a tormenta tropical.

El ciclón, el cuarto que aterriza en el estado esta temporada de huracanes, tocó tierra como categoría 2 a las 6:00 p.m. (hora del este) cerca de la localidad de Creole, con vientos máximos sostenidos de 105 millas por hora (165 kilómetros por hora), según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por su sigla en inglés). Según el último reporte del NHC, la tormenta tiene vientos máximos sotenidos de 45 millas por hora (75 kilómetros por hora).

Tras la llegada de Delta al menos 650,000 hogares y negocios se quedaron sin energía eléctrica en Louisiana y Texas, según el portal especializado PowerOutage.com. Mississippi sufrió alrededor de 45,000 apagones.

We just lost power here in Sweet Lake. This wind is pretty serious. Our generator kicked on, so we’re in good shape for now. Volume up if you want to know what #HurricaneDelta sounds like. #Delta #hurricaneseason2020 pic.twitter.com/i1XNk5nMX1

— Will Precht (@will_precht) October 9, 2020