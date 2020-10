Alicia Machado se muestra muy sonriente y abre su blusa, presumiendo su ropa interior

Recientemente la ex Miss Universo fungió como conductora invitada en el programa "Hoy"

En su faceta de empresaria, Alicia Machado cuenta con una apretada agenda de trabajo, y recientemente viajó a la ciudad de México para promocionar su línea de maquillaje, además de fungir como conductora invitada en el programa de televisión “Hoy”.

Pero la ex Miss Universo no olvida a sus fans en Instagram, a quienes complació con una sensual foto en la que aparece sentada en una silla usando una blusa blanca que, totalmente abierta, dejó ver su body negro. El mensaje de Alicia junto a su publicación fue: “Continúa luchando, no mires atrás ni adelante , vive el hoy y el ahora, tarde o temprano la vida recompensa tu honestidad y tu nobleza de corazón 💓 Feliz domingo y bendecido día. Días maravillosos en México 🇲🇽 con mi familia adquirida en alma y cuerpo ! No me dejan sola jamás ! Y vamos por más !”

Hace algunas semanas Alicia Machado dio a conocer que volverá a posar para la revista Playboy: “Voy a volver a posar desnuda en Playboy. Me están invitando. Walter Mercado me dijo que a los 45 años me iba a pasar algo especial. Ahora tengo 42 años biológicos, cumplo 43 en diciembre, pero mentalmente me siento como de 80, porque he vivido intensamente”. La venezolana apareció en dicha publicación en 2006.

