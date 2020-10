A sus 55 años, Catherine Fulop acapara las miradas al posar en lencería y botas

View this post on Instagram

La salud es nuestra mayor posesión, hacer actividad física y mejorar nuestra alimentación, no solo va a cambiar tu cuerpo, cambiara tu actitud y tu humor. El cuidarnos es nuestro trabajo y de nadie más. Llegar a la edad adulta con un cuerpo sano, debería ser nuestra meta. El cuidado del cuerpo es fundamental en todas las facetas de nuestra vida. Tenemos que considerar éste como un templo ante el que hay que rendirse y desde el que debemos barajar muchas alternativas. No importa la edad que cumplamos ni el tiempo del que dispongamos siempre es bueno que rindamos homenaje al envoltorio. Hacer ejercicio El movimiento es fundamental para que el cuerpo gestione su metabolismo. Hacer ejercicio puede ayudarnos en todos los aspectos. Descansar bien Aunque hagamos ejercicio y llevemos una dieta equilibrada si no dormimos lo suficiente y de una forma ordenada, nuestro cuerpo puede pasarnos factura. ¡No te niegues a tus horas de descanso! Alimentación variada. Comer bien y de forma variada es una de las reglas fundamentales para que el cuerpo consiga justamente lo que necesita. Al hacer actividad física frecuente yo estoy muy atenta a la gasolina que le doy a mi cuerpo, es importante saber que añadir suplementos proteicos a la dieta puede ser una buena forma de hacer crecer y cuidar nuestros músculos. ¡OJO! que nunca los tomo como una comida, para mi son suplementos. Y los considero unos grandes aliados de nuestros músculos, especialmente para aumentar la masa muscular. Con los batidos de proteínas aumentamos la masa magra, permitimos la recuperación muscular y nos ayudan a perder peso y a reducir la grasa corporal por el efecto saciante entre otros. La proteína que elijo todos los días cuando hago mi rutina de ejercicio es la @ampkprotein que además de ser vegana 🌱 y eso me cae muy bien 😀 tiene un riquísimo sabor a chocolate 🍫 me aportan también minerales quelatados que me ayudan a mejorar el cabello, piel y uñas. Siempre consulta con tu medico o nutricionista. Ya empezaste a cuidarte!?? Ja! Se les quiere ♥️🦋 @quelatok @nutrisuplear #batidosdeproteina #healthylifestyle #vidasaludable #proteinas #mineralesquelatados