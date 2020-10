Danna García descansa en las escaleras usando tan sólo una bata

La actriz relató recientemente cómo fue acosada en Hollywood

Ya recuperada de COVID-19, Danna García se ha dedicado a disfrutar de su familia y compartir en sus redes sociales fotografías de sus anteriores trabajos o en sesiones en las que dio rienda suelta a su faceta como modelo.

La bella actriz colombiana ahora emocionó a sus fans con una sensual imagen en blanco y negro en la que aparece sentada en unas escaleras, vestida tan sólo con una bata que, abierta, dejó ver sus piernas. El mensaje junto a su publicación fue: “Las “pausas”, a veces son los momentos estelares de una sinfonía.. 🌹”

Recientemente Danna García dio a conocer en una entrevista que hace tiempo fue acosada sexualmente: “Siempre esta carrera se hace de momentos duros que nadie ve. Honestamente por eso nunca quise regresar a vivir a Los Angeles…esa misma persona (un director) me acuerdo que me invitó a una cena…yo estaba fascinada, y después de la cena me dice que subiera a su casa y yo: “no, yo me tengo que ir, yo tengo clases mañana en la escuela de actuación”…Y en el garaje me agarró contra la pared, me empezó a besar y me empezó a tratar de desvestir, una cosa muy pesada que yo nunca viví en Latinoamérica”.

