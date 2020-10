Ex estrella del Arsenal revela por qué a los futbolistas les gusta contratar prostitutas para tener sexo

A lo largo de los años, han existido muchísimas historias que ligan a futbolistas con trabajadoras sexuales. Hace unas semanas salió a la luz que dos seleccionados de Inglaterra ignoraron las medidas de salud y metieron a escondidas a dos chicas a su hotel y no podemos olvidar el escándalo previo al mundial de Rusia 2018 cuando seleccionados de México organizaron una fiesta con 30 escorts.

Estas historias son bastante comunes en el mundo del fútbol y el delantero danés Nicklas Bendtner, ex estrella de Arsenal, parece haber encontrado la razón de esta cercanía entre el fútbol y las trabajadoras sexuales. En su libro autobiográfico ‘Ambos Lados’, Bendtner reveló por qué los futbolistas prefieren involucrarse con prostitutas que con civiles

