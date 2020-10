Hijos de Dayanara Torres y Marc Anthony reaccionan al primer desnudo de la ex Miss Universo

Antes de que fueran a salir, especialmente porque el grande está de vuelta en Nueva York, estaba aquí por la pandemia, entonces a él como una semana antes hablé con él; hablé con el chiquito que lo tengo acá conmigo solamente para que supieran. ‘Esto va a pasar, no se preocupen, no sale nada’, pero sí estoy sin ropa, entonces, (risas), se reían y yo ‘si quieren se las mando’.

“¡No, no, no, no, no, gracias!’, (Risas), estaban like, ‘entendemos, entendemos por qué lo estás haciendo’. Aparte si vamos a ver, o sea, yo creo que más ven en una playa que lo que se ve ahí porque está todo tapadito, pero sí ese era el punto más importante, llegar a que la gente se impactara con la foto”.

Dayanara nunca optó por ponerse en el papel de víctima en esta experiencia que le tocó vivir. “Yo no lo veo como que ‘¿por qué me pasó a mí?’. Yo siempre lo digo, y siempre que le he escrito a alguna amiga o lo que sea, siempre es ‘ya veré qué enseñanza me traerá’, porque de verdad, o sea, estos momentos pasan por uno.

Continúa: “¡Imagínate!, en mi caso más porque qué bendición que ahora estoy en remisión, o sea, me llega a pasar un poco más tarde o no lo encuentro a tiempo y no estaría aquí para contarlo. Así que pienso más bien que cada cosa que pasa es mejor preguntarse uno ‘¿qué lección me traerá?’, porque algo definitivamente voy a aprender”.