Un policía de Florida dispara a un hombre que iba completamente desnudo afuera de un edificio

Las autoridades de Florida están investigando un tiroteo en el que estuvo involucrado un agente. Los hechos ocurrieron el lunes por la noche en Hollywood, según confirmó la policía el martes a primera hora de la mañana.

El portavoz de la policía de Hollywood, Christian Lata, dijo que los oficiales recibieron una llamada de alerta en referencia a un hombre blanco desnudo que estaba caminando por la zona.

Lata dijo que los agentes llegaron al lugar y encontraron al hombre desnudo y con una pistola. Según su versión, los agentes intentaron reducir la situación, pero las acciones del hombre los obligaron a dispararle. No especificó los detalles de las acciones del sospechoso.

Al parecer, los oficiales prestaron ayuda al hombre que finalmente fue trasladado a un hospital cercano. Por el momento se desconoce cuál es la condición médica del sujeto y tampoco se ha dado a conocer su identidad.

There is a heavy police presence this morning at the Hollywood Towers on N. Ocean Dr. Cops have been on scene since about 10:45 PM yesterday. @HollywoodFLPD has not confirmed that there was a shooting, only that there was “an incident involving police officers.” pic.twitter.com/WmnDRabeLc

— Madeleine Wright (@MWrightWPLG) October 13, 2020