Así es la casa de Yuliana Peniche, la ‘maldita lisiada’ de ‘María la del Barrio’

En ésta cuarentena he hecho cosas distintas como aprender a hacer sushi 🍣 Gracias @alpaladar_gourmeteria es muy sencillo! Ellos te mandan @cookboxmx (la comida y receta para cocinar) y me animé a hacer el #sushichallenge que me encantó !!! Aunque me salió medio chueco 😜el sushi! Hice un yakimeshi que sí me quedó rico y edamames deliciosos 🤤 !!! Me gustó mucho preparar cómoda japonesa! Me súper divertí!!!! 😄 #alpaladar #cookbox #yuliannapeniche