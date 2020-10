Celia Lora confiesa que quiere volver a desnudarse en una revista

La modelo mexicana no piensa en tener pareja y mucho menos hijos, pero sí desea mostrar su cuerpo al desnudo

Toma muy poco, no fuma ni se droga, los únicos vicios de Celia Lora son los tacos y ¡el chile!

La hija del líder de El TRI, Alex Lora, confesó que su gran debilidad son los habaneros porque le encanta que piquen.

“Me pongo de malas si no hay chile cuando como, yo sí lo necesito en mi vida“, señaló Celia.

Otra debilidad de la influencer son los refrescos, especialmente el oscuro.

Celia anunció que participará en el reality ‘El Experimento’ junto a Dama G, Víctor González, Lizbeth Rodríguez, “La Divaza” y Lonrot, donde pondrán a prueba su valentía y resistencia ante pruebas psicoemocionales.

A sus 36 años ha aprendido que sola vive mejor y pensar en una pareja o en tener hijos simplemente no está en sus planes.

“Ay no, bendito Dios no tengo novio. Yo estoy curada de espanto, a eso no le entro”, dijo espontánea, “(una pareja) más bien a mí me quita mucho tiempo, la verdad estar sola es de los mejores momentos que he vivido. A mí me gusta mucho viajar, siempre ando sola, me gusta y como no tengo hermanos, crecí sola“.

Menos le dan ganas de tener una pareja cuando ve a sus amigos que se pelean con sus novias o novios.

“Yo digo: ¡Qué güeva! Ahorita yo estoy muy feliz. Sé que mucha gente ha tronado por estar encerrada y en cambio yo ando feliz“.

¿Planes de ser mamá?, se le cuestionó.

“Eso menos. Cada vez (el mundo) está peor ¡yo safo!“.

A lo que sí le quiere volver a entrar es a desnudarse para el público.

En el 2021 Celia Lora cumplirá una década de posar como Dios la trajo al mundo por primera vez para la revista del conejito.

“Yo ya tengo cinco portadas con Playboy. Además, yo siempre le echo muchas ganas a la promoción porque siempre me ha importado que funcione“, señaló.

“Voy con los voceadores, a conocer a la gente que compra la revista por respeto y agradecimiento, también me importa ir a las firmas de autógrafos. Y si los números en los que yo he aparecido son los más vendidos es porque yo le chin** padrísimo, hay quienes no lo hacen“, aseguró la modelo.