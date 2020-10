A concursante de Miss Tanga se le cae el bikini mientras modelaba y el video se hace viral

Algunos alabaron la belleza de Linda Luz Correa, mientras que otros la acusaron de que todo fue planeado

Una concursante del Miss Tanga Girl mostró de más y quedó grabada en video.

La protagonista del clip se llama Linda Luz Correa, representante de Barranquilla, y quien se encontraba en el monumento La Ventana de Campeones para invitar a los ciudadanos a que la apoyaran en el concurso mientras era grabada al parecer por su mánager.

“Hola mis amores, quiero que me apoye toda mi Barranquilla, porque aquí está la Miss Tanga 20-21”, dijo la modelo.

Sin embargo, al momento de caminar y tras darse una vuelta el nudo de su traje de baño se soltó dejando ver las partes íntimas de la chica, quien no se percató de inmediato del incidente.

“Ay mira, se me quitó la pantaleta“, expresó la joven segundos después cuando sintió que estaba sin tanga, pasando un momento bochornoso.

El video se viralizó casi de inmediato, algunos alabando la belleza de la chica, mientras que otros la acusaron de que todo fue planeado durante su mini pasarela en la ciudad colombiana.

“No me di cuenta que el cordón de la tanga me había quedado mal amarrado. En lo que doy la vuelta, con la brisa se me cayó la tanga. Fue ahí cuando yo me di cuenta, cuando me fui a colocar la mano en la cintura, que la tanga se me había caído”, afirmó al Canal Caracol.

Al final, Linda ofreció disculpas a quienes, según ella, le han escrito para expresarle su molestia por el incidente, pues en el desfile también había niños presentes.

ASÍ LO DIJO

“De verdad no me esperaba que se me iba a caer la tanga. Fue una sorpresa para mí y lo tomé muy profesional con mi actitud porque soy muy carismática”.

Linda Correa, modelo.

POR: Arturo Moreno