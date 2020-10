María Fernanda Yepes presume su retaguardia recostada boca abajo en la arena

View this post on Instagram

Yo suelo decir que “Una sonrisa vale más que mil palabras”, y qué cierto es. Hay muchos tipos de sonrisa, pero la verdad es que cada una de ellas viene provocada por alguien o por algo. En este caso la mía viene provocada por este lugar hermoso que he tenido la suerte de conocer y que ha hecho que esté comienzo de 2020 sea espectacular. Este lugar de ensueño es @aldeakuka un pequeño hotel boutique en Holbox que me ha enamorado profundamente y en el que me he sentido como en casa, gracias a las atenciones de todo su personal. Un hotel construido al estilo y con la premisa de las aldeas mayas. Donde todo está orientado a la reutilización de los recursos, como por ejemplo el agua y las diferentes maneras de reciclar el líquido elemento para poder sacarle el máximo partido y no gastar ni una gota de más. Todo en un entorno increíble. Disfrutar de las apacibles aguas de Holbox ha sido lo mejor que podía pasarme para empezar este año. Necesitaba reencontrarme a mi misma en plena naturaleza, vibrar con la mar y los aires… respirar y sentir que cuando un lugar se construye con el corazón, nada puede salir mal. Les recomiendo que se den un paseito y lo conozcan, no se arrepentirán. 🙌🏽✨🌊💙 GRACIAS a Marco y a todo su equipo de trabajo, me hicieron sentir en mi Casa😻🙌🏻 gracias a mi amiga @nassaralexandra por mostrarme este paraíso. Me voy más que Feliz y agradecida!!!!! #holbox #hotelboutique #mexico #caribemexicano Foto: @juantrujillofoto @aldeakuka